İpek Öztürk Savaş'ın yeni sergisi kapılarını açıyor!

İstanbul’un merkezinde yer alması nedeniyle sanatla iç içe konumlanan Acıbadem Taksim Hastanesi özgün yeteneğe sahip sanatçıların eserlerini bir kez daha hekimler ve hastalarla buluşturmaya hazırlanıyor. Sanatın hayata güzellik katan gücü bu kez “Çelişkiler” sergisiyle ortaya çıkacak.

“Çelişkiler” isimli sergisinde sanatçı İpek Öztürk Savaş 16 -30 Haziran tarihleri arasında izleyicileriyle bir kez daha buluşuyor. 16 Haziran 2019 Pazar günü 17:00’de kapılarını açacak sergide; Sanat - Hayat çizgisinde tutarlılığı reddeden figürler farklı bir çıkış noktası arıyor. Destekleyici malzemelerle boyaya can veren sanatçının yapıtlarında fırça darbeleri kendini net bir şekilde gösterirken, soyut lekelerin özgürleştirici havası izleyiciye sonsuzluğun kapılarını aralıyor.

İpek Öztürk Savaş’ın “Çelişkiler” adlı 5. Kişisel sergisi 30 Haziran 2019 tarihine kadar Acıbadem Taksim Hastanesi’nde izlenebilir.