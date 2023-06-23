İpler resmen kopuyor! Akşener'den ''CHP ile yol yürümeyeceğim'' mesajı

6'lı koalisyon önce 7'ye sonra da 8'e yükseldi. Toplanıp toplanıp dağılan koalisyon masasında kriz bir türlü eksilmedi.

Seçimlerdeki yenilginin ardından 8'li koalisyonun her partisinde kaos hakim.

CHP'de değişim karmaşası sürerken gözler İYİ Parti'de hafta sonu gerçekleşecek kurultaya çevrildi.

Koalisyon ortaklığı nedeniyle oyları eriyen, parti tabanı ve seçmenin hedefindeki isim ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di. Daha önce 'kumar masasında olmam' diyerek koalisyondan ayrılan ancak günler sonra geri adım atan Akşener, koltuğunu korumak için harekete geçti.

PARTİ VE SEÇMEN TEPKİLİ

Gazeteci Abdülkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşe yazısında hafta sonu yapılacak İYİ Parti kurultayıyla ilgili önemli detaylara yer verdi.

Selvi, İYİ Parti seçmeninin Kandil ve HDP'nin olduğu koalisyonda yer alınmasından dolayı rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Selvi yazısında şu ifadeleri kullandı:

Hafta sonu İYİ Parti'nin kurultayı var. Meral Akşener'in seçilmesinde sorun yok. Akşener rakipsiz. Ancak nasıl bir liste çıkaracağı ve ne tür mesajlar vereceği önemli. Meral Akşener'in konuşması ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bu kadar dikkatle takip edilecek. Çünkü Kılıçdaroğlu, Akşener'in Millet İttifakı bitmiştir, CHP ile işbirliği yapmayacağım demesinden korkuyor. Ama o yönde bir mesaj aldığı için Ümit Özdağ ile konuşuyor. 6'lı değil 16'lı masa kuracağım diyor. Tüm bunlar Meral Akşener'e yönelik mesajlar. Sana mecbur değilim, alternatifin var diyor.

FATURA ÖDEMEK İSTEMİYOR

Meral Akşener ise yaşanan seçim yenilgisindeki faturasını ödemek istemiyor. Ama İYİ Parti seçmeni Kandil'in, HDP'nin olduğu ittifakta neden yer aldık, kumar masası diye kalkıp tekrar neden oturduk, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'nu neden destekledik diye soruyor. Akşener'in bu sorulara vereceği tatmin edici bir cevabı yok.

CHP İLE YOLLARI AYIRIYOR

O nedenle Akşener'in kurultay konuşmasında, "Millet ittifakı bir seçim ittifakıydı. Seçimle birlikte Millet İttifakı bitmiştir. Millet İttifakı'nda yer aldığımız süre zarfında yaptığımız itirazlar dikkate alınmadığı için, 6'lı Masa cumhurbaşkanı adayı belirleme masasına dönüştüğü için kazanabileceğimiz seçimi kaybetmemize neden olmuştur. O nedenle parti olarak yolumuza tek başımıza devam edeceğiz. CHP ile yol yürümek isteyenler benim yanımda olmayacak" demesi bekleniyor.