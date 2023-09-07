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İP'li Aydın'dan, CHP'ye düello daveti: İşte seçim işte meydan!

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracaklarını söyleyip ittifaka kapıyı kapatan İP Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alıp 'Kafayı tırlatmış Akşener ve şürekası yüzde 1-2 oy alamayacak ve tarihte kaybolup gidecek.' ifadelerini kullandı. Bu sözleri alıntılayan İP Genel İdare Kurulu Üyesi Melih Aydın, CHP'yi çok sert sözlerle hedef alarak, 'Bu kadar memnuniyetsizsiniz bakın kurtuldunuz bizden işte ne güzel. İşinize, partinize, kendi sorunlarınıza odaklanın. İşte seçim, işte meydan!' dedi.

7 Eylül 2023 Perşembe 23:47 - Güncelleme:
İP'li Aydın'dan, CHP'ye düello daveti: İşte seçim işte meydan!
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CHP yandaşı Aysever, seçimlere tek başlarına gireceklerini ve 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayan İP Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle hedef aldı. Akşener'i 'kafayı tırlatmış, faşist ve kepaze' olarak niteleyen Aysever, "Bugün aldığım en iyi haber bu. Akşener ve şürekası yüzde 1-2 oy alamayacak ve tarihte kaybolup gidecek." dedi.

Bu sözleri sosyal medya hesabından paylaşan İP Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Melih Aydın, CHP'yi çok sert sözlerle eleştirdi.

"HADSİZLİĞİNİZİ ÇEKMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Sözlerine, "Parti rozetimiz göğsümüzde diye başka parti iç işine karışmak, konuşmak bize yakışmaz diyorduk ama artık yetti" diyerek başlayan Aydın, "Israrla kendi adaylığını dayatıp Türkiye'yi kaybettirmiş genel başkanınızı, hadsizliğinizi, trollerinizi çekmek zorunda değiliz." dedi.

"İŞTE SEÇİM, İŞTE MEYDAN!"

İP'in Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da ismi geçen Aydın, "Bu kadar memnuniyetsizsiniz bakın kurtuldunuz bizden işte ne güzel. İşinize, partinize, kendi sorunlarınıza odaklanın. İşte seçim, işte meydan!" ifadelerini kullandı.

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