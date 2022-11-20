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  • İP'li Çıray'dan pes dedirten paylaşım! Kahraman Mehmetçiğin harekatını lekelemeye kalkıştı
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İP'li Çıray'dan pes dedirten paylaşım! Kahraman Mehmetçiğin harekatını lekelemeye kalkıştı

İP İzmir vekili Aytun Çıray, Kahraman Türk askerinin Suriye ve Kuzey Irak'a düzenlediği hava harekâtını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla lekelemeye çalıştı. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkını kullanan Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği sınır ötesi operasyona yönelik Çıray, 'ABD'ye bilgi verildi mi? Sizce teröristler ne yapmıştır?' gibi skandal ifadeler kullandı. Çıray'ın gayri milli bu paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı.

20 Kasım 2022 Pazar 05:10 - Güncelleme:
İP'li Çıray'dan pes dedirten paylaşım! Kahraman Mehmetçiğin harekatını lekelemeye kalkıştı
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'taki terör hedeflerini yerle bir etmeye başlamasının ardından İYİ Partili Aytun Çıray sosyal medya hesabından 'bu kadar da olmaz' dedirten bir paylaşım yaptı.

MEHMETÇİĞİN HAREKATINI LEKELEMEYE KALKIŞTI

Aytun Çıray, ABD Erbil Başkonsolosluğunun açıklaması üzerinden Kahraman Mehmetçiğin harekatını lekelemeye kalkıştı. Çıray, "ABD, 18 kasımda resmen vatandaşlarını uyardı ve "önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta Türk askerinin harekat yapacağını"duyurdu. ABD'ye bilgi verildi mi? Sizce teröristler ne yapmıştır?" dedi.

Aytun Çıray'ın paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

  • Aytun Çıray

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