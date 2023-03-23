İP'li Dervişoğlu'na zor soru! YSK önünden apar topar kaçtı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Partinin temsilcileri, YSK Başkanlığına gelerek, Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusuna ilişkin evrakı YSK Başkanı Ahmet Yener'e makamında teslim etti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin evrak, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu tarafından imzalandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK BAŞVURUSU YAPILDI

YSK Başkanlığı önünde açıklama yapan Özkoç, 6'lı koalisyonu oluşturan Saadet Partisinden Bülent Kaya, DEVA Partisi'nden Medeni Yılmaz, Gelecek Partisinden Selçuk Özdağ ile Ayhan Sefer Üstün, Demokrat Partiden de Cemal Enginyurt'un, Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusunu gerçekleştirdiğini bildirdi.

APAR TOPAR UZAKLAŞTILAR

İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'na ise HDP'nin 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarına ilişkin açıklaması soruldu. Dervişoğlu, soruyu cevaplamaktan kaçarak yanındaki partililere "Dağılın" diye seslendi ve YSK önünden apar topar uzaklaştılar.

HDP ADAY ÇIKARMAYACAĞINI DUYURDU

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan pazarlıklar sonucu partisinin kararını açıkladı. Buldan, 6'lı koalisyonun HDP'nin şartlarını kabul etmesi sonrası aday çıkarmayacaklarını resmen ilan etti. Buldan, 14 Mayıs'ta Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki partilerin de aday çıkarmayacağını deklare etti. Böylelikle, terörle arasına mesafe koyamayan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen HDP'nin adayı da Kemal Kılıçdaroğlu oldu.