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İplik fabrikasında korkutan yangın

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle işçilerin çalışmadığı bir iplik fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

IHA25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:25 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:25
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 1’inci Organize Sanayi Bölgesinde yer alan bir iplik fabrikası deposunda yangın çıktı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı olan fabrikada yangın çıtı. Yangın çıktığını fark eden güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı ambulans gönderildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürmeye çalışırken jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının neden çıktığının araştırıldığı öğrenildi.

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