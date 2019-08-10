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İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler ile yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçiler nedeniyle Yunanistan'a çıkış için İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor.

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Yurt dışına çıkış için gelen tatilciler ile yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçiler İpsala Sınır Kapısı'nda araç kuyrukları oluşturdu.

İstanbul'dan Yunanistan'ın Kavala kentine gitmek üzere sınır kapısına gelen Ayhan Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir kuyrukta olduğunu söyledi.

Tatile giden vatandaşlardan Ülkü Bayındır da bayramda yoğunluk yaşanmasının normal olduğunu belirtti.

Eskiye göre işlemlerin artık daha hızlı yapıldığını söyleyen Bayındır, "Şu an sınır kapısında inşaat var gümrük büyütülüyor, bu sayede işlemler daha da çabuk olacak, daha da rahatlayacak." şeklinde konuştu.

Yaşadığı Almanya'ya dönen Hakan Şanlıünal da 4 saattir kuyrukta olduğunu ancak hem gurbetçi hem de tatilcilerin oluşturduğu yoğunlukta bu durumun normal olduğunu söyledi.

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