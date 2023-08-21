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İpsala sınır kapısından geri dönenler Pazarkule'den Yunanistan'a geçti

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde cumartesi günü başlayan orman yangını nedeniyle İpsala Sınır Kapısı'nın geçişlere kapatılmasının ardından, Türkiye'nin Yunanistan'a açılan kara sınır kapısı olan Pazarkule'de yoğunluk oluştu.

IHA21 Ağustos 2023 Pazartesi 11:49 - Güncelleme:
İpsala sınır kapısından geri dönenler Pazarkule'den Yunanistan'a geçti
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İpsala-Dedeağaç Egnatia yolunda trafik geçici olarak kapatılmasının ardından Yunanistan ve Avrupa'nın diğer ülkelerine gidecek olan vatandaşlar Pazarkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Yunanistan'a geçmek isteyen gurbetçiler Pazarkule'ye akın etti. Gece geç saatlerde haber alan gurbetçiler, uzun araç kuyruklarının oluştuğu sınır kapısında beklemeye devam ediyor. Almanya'ya gitmek üzere sınır kapısına gelen Volkan Fidan, "İpsala Sınır Kapısı yangından dolayı kapandığı için Pazarkule'ye geldik, buradan yolumuz olan Almanya'ya gideceğiz. İpsala Sınır Kapısı'nın da bir an önce açılması lazım çünkü uzun kuyruklar oluşacak" diye konuştu.

Tatil için Yunanistan'ın Kavala kentine giden Saylat Devletyan, "İpsala üzerinden geçmek istedik, yangın çıktığı için bu kapıya geldik, umduğumuz kadar kalabalık değil, en kısa sürede geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri'den Hollanda'ya giden Murat Ergül ise, "İpsala Sınır Kapısı kapalı olduğu için buradan geçmek zorunda kaldık, inşallah gideceğiz" dedi.

Tahsin Dağ ise, "Gece geç saatlerde yangının ilerlediğini ve sınır kapısının kapandığını öğrendik. Hemen buraya yöneldik, buradan gemi yolu ile buradan Fransa'ya gitmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

BÖLGEDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Alevlerle mücadele devam ederken, söndürme çalışmaları bölgede esen şiddetli rüzgar nedeniyle engelleniyor. Şu ana kadar 12 köy boşaltıldı, 9 ev ve 1 kilise yandı, binlerce dönüm ağaç yandı. Yangının devam ettiği bölgelere 198 itfaiye, 10 ekip, 59 araç ile 16 uçak ve 7 ile müdahale ediliyor. Çalışmalara gönüllüler ve ordu kuvvetleri katkı sağlıyor.

YUNANİSTAN POLİS TEŞKİLATINDA YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Egnatia Garden Yolu-Alexandroupolis Ardani kavşağının yüksekliğinden Amfitrit kavşağının yüksekliğine kadar olan her iki kesimde de geçici olarak trafiğin askıya alınması söz konusudur."

Araç trafiği Ulusal Otoyolu Kipon-Fera - Alexandroupolis üzerinden yönlendiriliyor. Vatandaşların ve araç sürücülerinin kendi güvenliklerinden özellikle seyahatlerinde dikkatli olmaları ve polis memurlarının talimatlarına uymaları isteniyor.

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