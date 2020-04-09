İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6481
  • EURO
    7,2772
  • ALTIN
    359.074
  • BIST100
    95799.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İpsala'da, Fransa'ya götürülen 1 tır dolusu maske ele geçirildi
Güncel

İpsala'da, Fransa'ya götürülen 1 tır dolusu maske ele geçirildi

Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda, bir tırda yapılan kontrollerde, Fransa'ya götürülmek üzere ihracatı ön izne bağlı olan 767 bin korucuyu tıbbi maske ile dezenfektanlar ele geçirildi.

DHA09 Nisan 2020 Perşembe 17:50 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 17:51
ABONE OL

Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatını ön izne bağlı mallar listesine dahil etti. Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na gelen Romanya plakalı TIR'ı kontrol eden gümrük görevlileri, içinde sargı bezi bulunduğu beyan edilen TIR'da, ön izin alınmadan Fransa'ya götürülen 767 bin koruyucu tıbbi maske, 12 bin adet anti bakteriyel ıslak mendil, 4 bin 80 adet anti bakteriyel el dezenfektanı ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

8 yaşındaki Elanur'dan Milli Dayanışma'ya destek

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...
BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

Dünyaca ünlü isimden dikkat çeken çıkış: Türkiye doğru olanı yapıyor
Dünyaca ünlü isimden dikkat çeken çıkış: Türkiye doğru olanı yapıyor

Dünyaca ünlü isimden dikkat çeken çıkış: Türkiye doğru olanı yapıyor

Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti
Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti

Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu
Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.