İP'ten bir FETÖ skandalı daha! İl başkanı diye tanıttığı isim darbe destekçisi çıktı

İP'li Koray Aydın, Ankara İl Başkanı Adayı olarak Serdar Tunç'u tanıttı. Aydın, "İl başkan adayımız Serdar Tunç kardeşimize başarılar diliyoruz. Keçiören'de gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarını, tüm Ankara'da yürüteceğine yürekten inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

DARBE GİRİŞİMİNE AÇIK DESTEK

Koray Aydın tarafından tanıtılan İP Ankara İl Başkanı Adayı Serdar Tunç'un 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi attığı tweetler ortaya çıktı. Serdar Tunç, darbeci askerlerden övgüyle bahsederek hain kalkışmaya destek verirken darbeye karşı direnen vatandaşlara da hakaretler etmiş.

DARBECİ ASKERLERİ 'ŞEREFLİ' İLAN ETMİŞ

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı dakikalarda Tunç, "Hala onurlu şerefli askerimizin varlığı umut veriyor" yorumunda bulunmuş. Serdar Tunç, bir vatandaşın darbecilere karşı direnmek üzere meydanlara çıkma çağrısı yapmasına ise küfür ederek karşılık vermiş.