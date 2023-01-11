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İP'ten bir FETÖ skandalı daha! İl başkanı diye tanıttığı isim darbe destekçisi çıktı

FETÖ'ye ilişkin darbe gecesi 'Yumuşak' tweet atılması gerektiğiyle gündeme gelen İYİ Parti (İP) yeni bir skandala daha imza attı. İP'li Koray Aydın'ın il başkanı olarak tanıttığı Serdar Tunç'un 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde FETÖ'cülere destek veren ve sokağa çıkanlara küfür ettiği tweetler ortaya çıktı.

11 Ocak 2023 Çarşamba 02:29 - Güncelleme:
İP'ten bir FETÖ skandalı daha! İl başkanı diye tanıttığı isim darbe destekçisi çıktı
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İP'li Koray Aydın, Ankara İl Başkanı Adayı olarak Serdar Tunç'u tanıttı. Aydın, "İl başkan adayımız Serdar Tunç kardeşimize başarılar diliyoruz. Keçiören'de gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarını, tüm Ankara'da yürüteceğine yürekten inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

DARBE GİRİŞİMİNE AÇIK DESTEK

Koray Aydın tarafından tanıtılan İP Ankara İl Başkanı Adayı Serdar Tunç'un 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi attığı tweetler ortaya çıktı. Serdar Tunç, darbeci askerlerden övgüyle bahsederek hain kalkışmaya destek verirken darbeye karşı direnen vatandaşlara da hakaretler etmiş.

DARBECİ ASKERLERİ 'ŞEREFLİ' İLAN ETMİŞ

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı dakikalarda Tunç, "Hala onurlu şerefli askerimizin varlığı umut veriyor" yorumunda bulunmuş. Serdar Tunç, bir vatandaşın darbecilere karşı direnmek üzere meydanlara çıkma çağrısı yapmasına ise küfür ederek karşılık vermiş.

İşte Tunç'un skandal tweetleri;

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