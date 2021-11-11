İP'ten şehit yakınına küfreden Türkkan'la ilgili karar! Disiplin süreci işlemeyecek

11 Kasım 2021 Perşembe 14:19 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 14:53

İP'in en yetkili karar organı Genel İdare Kurulu, İP Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantıda Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın disipline sevk edilmesi tartışmaya açıldı.

"İP SÜRECİ BAŞLATMADI"

İddia edilen bilgiler arasında "Yaşanan olayın hemen ardından İP Grup Başkan vekili Lütfü Türkkan istifa etmiş ve yerine Erhan Usta gelmişti. Türkkan özür açıklamasında bulunmuştu. İP'de Türkkan'a yönelik disiplin sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı merak ediliyordu. Disiplin süreci başlatılırsa kınama veya uyarı cezası üzerinde duruluyordu. Gözler dün İP Genel İdare Kurulu toplantısındaydı." ifadeleri yer aldı.

İP'Lİ LÜTFÜ TÜRKKAN'DAN ŞEHİT AĞABEYİNE SİNKAFLI KÜFÜR

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

ÖZÜR DİLEDİ KONU KAPANDI

İP'de disiplin süreci başlatılmadı. Konunun ne kadar üzücü olduğu, Türkkan'ın deneyimli bir siyasetçi olduğu ve provokasyon kurbanı olduğu belirtiliyor. İP'in küfrü onaylamadığı, yalnızca şehit yakınına değil hiçbir insana yönelik küfrü onaylamadığı belirtiliyor. Disiplin süreci işlemeyecek. Bu karar hem Akşener'in hem milletvekillerinin müşterek kararı. Parti genelinde Türkkan'ın görevinden ayrıldığı ve özür dilediği bunların da yeterli olduğu görüşü hakim."