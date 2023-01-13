AK Parti İstanbul: ''İrade Sende Sandık Güvende'' sloganı ile buluşacaklar

Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "İrade Sende Sandık Güvende" sloganıyla İstanbul genelinde kurulacak sandıklarda çalışacak sandık görevlileriyle başlatacağı buluşma programının tanıtımında konuştu.

Bundan önceki çalışmalarda odak noktanın İstanbul'da 4,5 milyon haneyi ziyaret etmek olduğunu anımsatan Kabaktepe, "Hedefimiz, İstanbul'daki 10 milyonu aşkın 11 milyonu bulmuş seçmeni, 2 milyonun üzerindeki üyemizi ziyaret etmekti. Bugün itibarıyla başlattığımız bu çalışmalarda 1 milyon 628 bin hanemizi ziyaret etmiş olduk. 3 milyon 936 bin seçmenimizin ziyaretini de tamamlamış olduk." diye konuştu.

Kabaktepe, "İrade Sende Sandık Güvende" sloganıyla İstanbul'daki sandıkları baz alarak, sandık esaslı bir çalışmayı yarın başlatacaklarını dile getirerek, 39 ilçede ve 180 noktada, bakan, bakan yardımcıları, MKYK üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanlarının oy kullandıkları sandıklarda, partinin üyeleri ve seçmenlerle buluşmayı hedeflediklerini anlattı.

Çalışma sonucunda İstanbul'daki tüm sandıklarda oy kullanacak vatandaş, seçmen ve üyelerle bir araya gelmiş olacaklarını belirten Kabaktepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bunlar böyle çok büyük kalabalıklar şeklinde organize edilecek toplantılar değil. Sandıktaki seçmen yoğunluğuna göre 50-100 kişi arasında seçmenimizle İstanbul'daki üyelerimiz ve vatandaşlarımızla oturduğumuz, konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz, İstanbul'umuza, Türkiye'mize dair hem yaptıklarımızı hem yapacaklarımızı tek tek ifade ettiğimiz karşılıklı diyalog içerisinde gerçekleşen toplantılar olacak."

Kabaktepe, programın yoğun olacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şunu biliyoruz, şunu her zaman görüyoruz. Siyasetin ve demokrasinin en temel argümanı halkımızın ve milletimizin yönetişim ve iletişim noktasında siyasal aktörlerle en sıkı bağı nasıl oluşturabilecekleri sorusuna ürettikleri cevap, bu bağı belirleyen en temel unsurlardan birisi. AK Parti olarak bu bağı en güzel şekilde kuran parti olarak bundan sonra da inşallah bu bağı güçlendirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz."

- KABAKTEPE, SORULARI CEVAPLADI



AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İstanbul'un teşkilatının seçim hazırlıkları, anketler konusunda yöneltilen soru üzerine, şunları söyledi:

"Genel başkan yardımcımız dün açıkladılar, Cumhurbaşkanımızın anketlerdeki oyunun yüzde 52 olduğunu. AK Parti'nin oyunun yüzde 44'lere doğru çıktığını, araştırmalardan sorumlu genel başkan yardımcımız açıkladı. AK Parti'nin son 1 yıldır... Biz hem kendi araştırmalarımızı yapıyoruz hem de yapılan araştırmaları gözlemliyoruz. AK Parti'nin oyunu yüzde 30'un altında gösteren şirketler de dahil olmak üzere kimisi 3 puan, kimisi 6 puan, kimisi 9 puan AK Parti'nin son aylarda oylarının yükseldiğini söylüyor. Televizyonlarda söyleniyor. Dolayısıyla seçimi kazanacak bir sonucumuzun olduğunu genel başkan yardımcımız ifade etmiş oldu. En büyük anketi de mayıs veya haziran ayında yapacağız."

Kabaktepe, en iyi anketi halkın yapacağını belirterek, "Halkımız, 16. seçimde de Recep Tayyip Erdoğan'ı yine yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı olarak seçecek." dedi.

Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'in başkenti Stokholm'daki provokasyonları hakkında değerlendirmeleri sorulan Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Burada çifte standart uygulamalarının en bariz örneklerinden birisi. 'Teröriste karşıyım ama bana dokunursa. Size dokunursa teröristi beslerim.' anlayışının örneğini görüyoruz. AK Parti olarak 'PKK/YPG, DEAŞ, DHKP/C terör örgütüdür.' diyoruz. Ne İslam'a ne sosyal demokratlara ne Kürtlere ne de Araplara bu vasfın yakıştırılmasının karşısında duruyoruz. Diğer tarafa döndüğümüzde Avrupa ülkelerinin bir kısmı bizim bu terör örgütleriyle yaptığımız mücadeleyi desteklemediği gibi sanki terör örgütü değillermiş gibi onlarla ilişkilerini düzenlediklerini görüyoruz. Örgütlenmelerden, finans kaynağı sağlamalarından, Türkiye'ye karşı silah kullanmış, asker ve sivillerin şehit olmasında neden olanları ülkelerinde barındırmaya kadar çok geniş bir yelpazede desteklerini görüyoruz."

Kabaktepe, Millet İttifakı'nın aday seçimi, ittifakın vadettiği cumhurbaşkanı profili hakkında değerlendirmelerde bulundu.

- İSTANBUL TEŞKİLATININ SAHA ÇALIŞMALARI



AK Parti İstanbul teşkilatı "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" kampanyası sürecinde 3 milyon 936 bin 287 seçmene ulaşırken, 6 milyon 893 bin 938 seçmen ziyareti planladı.

Seçmen hane ziyaretleri kapsamında 1 milyon 628 bin ziyaret yapan teşkilat mensupları, 2 milyon 966 bin 502 seçmen hane ziyaretini kapsayacak planlamayı tamamladı.

926 bin 527 parti üyesi ziyaret edilirken, 1 milyon 70 bin 570 ziyaret planlaması yapıldı. Üye hane ziyaretleri kapsamında da 631 bin 254 ziyaret tamamlandı. Bu kapsamda 753 bin 3 ziyaret planlandı.