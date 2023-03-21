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Irak Başbakanı es-Sudani Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı.

21 Mart 2023 Salı 16:20 - Güncelleme:
Irak Başbakanı es-Sudani Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Irak ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

Terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere iki ülke işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla atılabilecek müşterek adımların ele alınacağı görüşmelerde, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

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