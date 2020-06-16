16 Haziran 2020 Salı 08:57 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 08:57

Irak’ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artıran terör örgütü PKK’ya önceki gece yarısı ‘Pençe-Kartal Operasyonu’ düzenlendi. Harekat kapsamında Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk’ta belirlenen 81 hedef kısa sürede imha edildi.



Akşam'ın haberine göre; Terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirilen "Pençe-Kartal Operasyonu"na ilişkin detaylar da belli oldu.

İŞTE OPERASYONUN ŞİFRELERİ

• Kandil’in Sincar’a taşınacağı istihbaratı üzerine kapsamlı operasyon için harekete geçildi.

• Temel motto hudut ve halkın güvenliğiydi.

• Noktalar istihbaratla birlikte tespit edildi, sivil zayiat oluşmaması için sıfır hatayla çalışıldı.

• Tam isabet için belirlenen noktalar İHA ve SİHA’larla tespit edildi. Savaş uçakları için Diyarbakır ve Malatya dahil tüm üsler, ikmal için hava tankerleri kullanıldı.

• Arazi çok dağlık ve engebeli olmasına rağmen planlanan süre olan 58 dakikada tamamlandı. Saat 24.00’te başladı, 00:58’de bitti.

• Teröristlerin tüm lojistik merkezleri, cephanelik ve mevzileri tek tek vuruldu.

• Irak’ın toprak bütünlüğü gözetildi. Irak yönetimine PKK’nın Sincar’a taşınacağı bilgisi verildi ve operasyon önerildi. Ancak Irak “bu bizi aşan bir güç” deyince operasyonu Türkiye tek başına yaptı.

• Pençe Harekatlarıyla 1 Ocak 2020’den bu yana 456 terörist vuruldu.

• Hem hava harekatları hem de üst düzey yöneticileri hedef alan nokta operasyonlara kararlılıkla devam edilme kararı alındı.

• ‘Pençe-Kartal’ ismi özellikle seçildi. Daha önce başlatılan pençe harekatlarının devamı ve tıpkı kartalın pençesi gibi ‘pençemize aldık bırakmıyoruz’ anlamını taşıyor.

• Temel hedef, kadro sıkıntısı çeken ve dağılma aşamasına gelen örgütün yurt içine giremeden hareket kabiliyetini bitirmekti, harekatla başarıldı.