Irak Cumhurbaşkanı Salih'den, Başkan Erdoğan'a taziye telefonu

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak şehit olan Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyelerini iletti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak Erbil’de dün gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyelerini iletti. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındı.