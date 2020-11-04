AA 04 Kasım 2020 Çarşamba 09:50 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 09:50

Irak Hükümet Sözcüsü Ahmet Molla Talal, Bağdat’taki hükümet sarayında haftalık basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Musula’a bağlı Sincar’da bulunan terör örgütü PKK’nın Bağdat ve Erbil arasındaki anlaşma çerçevesinde bölgeden nasıl çıkarılacağı sorusuna Talal, şu yanıtı verdi:

"Güvenlik güçlerimizin Sincar’da hiçbir askeri çatışmaya girmemesine özen ve önem gösteriyoruz. Birçok taraf zaten PKK’yı terör örgütü olarak sayıyor. Hükümet olarak, bölgede kanun ve devletin varlığını yumuşak güç politikası kullanarak uygulamak istiyoruz. Irak güvenlik güçleri Sincar’da güvenlik dosyasını teslim almaya ve güvenliği sağlamaya hazırdır."

Sözcü Talal, Sincar anlaşmasının tüm maddelerinin uygulanacağını sözlerine ekleyerek, Fransa ve Almanya gibi birçok Avrupa ülkesinin bölgenin yeniden imarına katkı sağlamak istediğini kaydetti.



ABD’deki seçimleri değerlendiren Talal, “ABD ile yaptığımız anlaşmalar, hükümetlerle değil ABD devlet müessesesiyle yapılmıştır. ABD’ye devlet olarak bakıyoruz." diye konuştu.

