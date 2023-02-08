Irak ilk yardım uçağını Türkiye'ye gönderdi

Bağdat'taki Şehit Muhammed Ala Askeri Hava Üssü'nde AA muhabirine konuşan Irak Başbakanlık Genel Sekreterliği Sözcüsü Haydar Mecid, "Başbakan Muhammed Şiya Sudani'nin talimatı üzerine Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere acil yardım malzemesi içeren uçakla yardım gönderildi." dedi.

Yardım uçağının Gaziantep Havalimanı'na ineceğini söyleyen Mecid, Bağdat'tan havalanan uçakta Irak Kızılayından bir ekip ile arama-kurtarma konusunda uzman askerlerin de bulunduğunu söyledi.

Mecid, Irak merkezi yönetiminin yardımlarının devam edeceğini dile getirerek her gün Türkiye ve Suriye'ye iki yardım uçağının gönderileceğini kaydetti.

