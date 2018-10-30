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Irak kuzeyi Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine bugün düzenlenen hava harekatları sonucunda bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Öte yandan üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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