Irak kuzeyi Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- AA
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine bugün düzenlenen hava harekatları sonucunda bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.
Öte yandan üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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