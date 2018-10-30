Irak kuzeyi Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine bugün düzenlenen hava harekatları sonucunda bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Öte yandan üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi.