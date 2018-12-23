TSK: Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerinde altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.