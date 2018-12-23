TSK: Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerinde altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki paylaşımına göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine dün hava harekatları düzenlendi.
Hava harekatlarında, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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