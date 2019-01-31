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Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerinde terör mevzileri imha edildi

Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerinde bölücü terör örgütüne ait ığınak ve mühimmat depoları imha edildi

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 30 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." denildi.

Yer: Hatay! Alev Alev yandı

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