Irak sınırında, 1250 av tüfeği fişeği ele geçirildi

Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, Şemdinli ilçesi Hacıbey Mahallesi Samanlı mezrasında, Türkiye-Irak sınır hattında 1 kişi ve 1 yük hayvanı görünce 'Teslim ol' çağrısı yaptı. Bunun üzerine yük hayvanını bırakan şüpheli, Irak yönüne doğru kaçtı. Yakalanan yük hayvanının üzerindeki torbalarda ise 1250 av tüfeği fişeği ele geçirildi.