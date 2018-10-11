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Irak sınırında, 1250 av tüfeği fişeği ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yük hayvanı üzerindeki torbalarda 1250 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

  • DHA
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Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, Şemdinli ilçesi Hacıbey Mahallesi Samanlı mezrasında, Türkiye-Irak sınır hattında 1 kişi ve 1 yük hayvanı görünce 'Teslim ol' çağrısı yaptı. Bunun üzerine yük hayvanını bırakan şüpheli, Irak yönüne doğru kaçtı. Yakalanan yük hayvanının üzerindeki torbalarda ise 1250 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
 

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