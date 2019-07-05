Irak ve Afganistanlı bakanlar: Bizi Türkiye yetiştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla önceki gün düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’ne konuk olan Afganistan Çalışma Bakanı Sayed Anwar Sadat ile Irak İletişim Bakanı Naaem Thjeel Yousir, “Türkiye Bursları” projesiyle başarıya uzanan hikâyelerini Akşam’a anlattılar. “Türkiye Bursları” uygulamasının, binlerce yabancı öğrenciye fırsatlar tanıdığını belirten konuk bakanların açıklamaları şöyle:

TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM

Sayed Anwar Sadat (Afganistan Çalışma Bakanı): Türkiye’ye 1997'de geldim ve 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldum. Ardından ülkeme hizmet için Afganistan’a döndüm. Taliban döneminde Afganistan’da televizyona izin verilmiyordu. Geri döndüğüm süreçte Taliban rejimi yıkılmıştı. Edindiğim tecrübeyle Afganistan’ın ilk özel televizyonunu kurdum. Daha sonra siyasete atıldım ve üç aydır Afganistan Çalışma Bakanı olarak görev yapıyorum. Türkiye’nin desteğini ülkeme döndükten sonra da gördüm. Televizyonun kuruluş aşamasında TİKA’dan destek aldık. Sayın Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı döneminde bize önemli destekler sağladı. Türkiye bana eğitim fırsatı tanımasaydı, bu başarıya ulaşamazdım. Türkiye’de eğitim alan birçok arkadaşımız kendi ülkelerinde önemli görevlere geldiler. Türkiye benim ikinci vatanım.

(Irak İletişim Bakanı): 2010'da Türkiye’ye geldim ve 5 yıl kaldım, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okudum. Türkiye’nin, eğitim ve teknolojideki başarısı çok yüksek. Türkiye bana sadece eğitim değil, ailem ve çocuklarımla birlikte sıcak bir dostluk da verdi. Türkiye’nin bana sağladığı imkânlarla kendimi geliştirdim ve ülkemde İletişim Bakanlığı görevine kadar yükseldim. Bir ay önce Türkiye’ye gerçekleşen resmi ziyarette Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşme imkânımız oldu. Türkiye’nin Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği protokolleri imzaladık. Türkiye’nin bilişim alanındaki tecrübelerinden faydalanacağız. Ülkeme verdiğim hizmetlerde, üniversite eğitimim sırasında Türkiye’nin bana kucak açmasının önemli rolü var. Türkiye'ye büyük bir vefa ve gönül borcumuz var. Türkiye’ye ve Türk halkına çok teşekkür ediyorum.