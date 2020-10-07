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Irak ve Suriye tezkereleri bugün TBMM'de!

TBMM Genel Kurulu'nda bugün terörle mücadele kapsamında TSK'nın sınır ötesi faaliyetlerinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

07 Ekim 2020 Çarşamba 10:49 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 10:49
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TBMM Genel Kurulu'nda bugün gündem yine sınır ötesi tezkereleri. Bu kez Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması kapsamında izin süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

Genel Kurul'da dün de Türk askerinin Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti ile Lübnan'daki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen tezkereler ile Türk askerinin bölgelerdeki görev süresi bir yıl daha uzatıldı.

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