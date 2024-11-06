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Teröre havadan ve karadan darbe! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 13:52 - Güncelleme:
Teröre havadan ve karadan darbe! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "teröristlerin havadan ve karadan vurulmasına devam edildiği" belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi ise ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi."

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