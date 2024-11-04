İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2024 Pazartesi / 3 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3391
  • EURO
    37,4607
  • ALTIN
    3025.81
  • BIST100
    8752.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terörist temizliği güçlü şekilde sürüyor... PKK'ya Suriye ve Irak'ta bir darbe daha
Güncel

Terörist temizliği güçlü şekilde sürüyor... PKK'ya Suriye ve Irak'ta bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 12:03 - Güncelleme:
Terörist temizliği güçlü şekilde sürüyor... PKK'ya Suriye ve Irak'ta bir darbe daha
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletten aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

PKK'nın karanlık yüzü yine ifşa oldu! Video paylaşan MSB'den 'teslim olun' çağrısı

İnleri yerle bir... Teröristlere ait mühimmatlar tek tek imha edildi

PKK'ya Suriye ve Irak'ta ağır darbe

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.