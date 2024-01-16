İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2024 Salı / 6 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1283
  • EURO
    32,8526
  • ALTIN
    1976.91
  • BIST100
    8034.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
Güncel

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.

AA16 Ocak 2024 Salı 11:23 - Güncelleme:
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
ABONE OL

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekatlarında terör inleri böyle imha edildi." ifadelerine yer verildi.

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

  • terör operasyonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.