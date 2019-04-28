Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında hedefler imha edildi Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından silah mevzii, barınak sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.