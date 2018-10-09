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TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlenen hava harekatında silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlenen hava harekatında silahlı 3 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
 
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avaşin-Basyan bölgesine dün operasyon düzenlendi.
 
MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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