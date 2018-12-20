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Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

  • DHA
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TSK'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesine 19 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
 

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