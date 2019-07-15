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Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

  • AA
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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