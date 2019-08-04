27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5602
  • 6,2031
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Irak'ın kuzeyinde hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

JANDARMA VE MİT´TEN DEAŞ´A SINIR ÖTESİ OPERASYON!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'ın kuzeyinde hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Dolar için dikkat çeken yorum: 5,25'i görebilir

Dolar için dikkat çeken yorum: 5,25'i görebilir

168 bin yaşlımıza evde bakım desteği

168 bin yaşlımıza evde bakım desteği

Gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

Gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

Teslim olan teröristlerden itiraf: Aç susuz kaldık

Teslim olan teröristlerden itiraf: Aç susuz kaldık

ABD'de neler oluyor? 24 saatte 2 silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

ABD'de neler oluyor? 24 saatte 2 silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Otobüs faciasında kahreden detay: Birbirlerine sarılmışlar

Otobüs faciasında kahreden detay: Birbirlerine sarılmışlar

Yeni askerlik sisteminde ilk kez uygulanacak! Binlerce başvuru aldı

Yeni askerlik sisteminde ilk kez uygulanacak! Binlerce başvuru aldı
 

POPÜLER HABERLER

Tramvay yolunda hız yapan otomobil yolcu dolu durağa saplandı

Tramvay yolunda hız yapan otomobil yolcu dolu durağa saplandı

Dünyada eşi benzeri yok! 8 aylık deneme sonucu bulundu

Dünyada eşi benzeri yok! 8 aylık deneme sonucu bulundu

3 bin rakımda... Görenleri büyülüyor

3 bin rakımda... Görenleri büyülüyor

2 bin 973 rakımlı dağda yapılıyor! Kilosu 50 lira

2 bin 973 rakımlı dağda yapılıyor! Kilosu 50 lira

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA