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MİT'ten PKK'ya nokta operasyonu! Etkisiz hale getirildiler

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda, 2 terör örgütü PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.

AA1 Aralık 2021 Çarşamba 12:19 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 12:53
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, teröristlerin, PKK/KCK'nın şehir yapılanması YPS mensupları "Gelhat" kod adlı Renas Ermeğan ve "Merhas" kod adlı Nevzat Durmuş olduğu tespit edildi.

Nokta atışıyla etkisiz hale getirilen Renas Ermeğan'ın, 2015'te Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde gerçekleştirilen çukur/barikat eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirlendi.

Nevzat Durmuş'un da PKK/KCK'nın 2015'te Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif olarak yer aldığı, örgütün Suriye-Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladığı öğrenildi.

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