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  • Irak'ın kuzeyinde operasyon! PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi
Güncel

Irak'ın kuzeyinde operasyon! PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerine giriliyor. Bu çerçevede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi.

IHA4 Ağustos 2023 Cuma 13:18 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyinde operasyon! PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi
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Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri; bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi.

Arama tarama faaliyetleri çerçevesinde 10 bin 800 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 720 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 120 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 11 adet Doçka makineli tüfek namlusu, 8 adet el bombası, 1 adet Doçka makineli tüfek sehpası, 2 adet Doçka makineli tüfek gövdesi, 1 adet Doçka makineli tüfek yönlendirme kolu, 4 adet AK-47 piyade tüfeği el kundağı ele geçirildi.

  • Pençe-Kilit Operasyonu
  • Irak Kuzeyi
  • PKK Silahları

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