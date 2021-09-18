İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2021 Cumartesi / 11 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,658
  • EURO
    10,1795
  • ALTIN
    488.028
  • BIST100
    1419.43
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Solak, son yolculuğuna uğurlandı
Güncel

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Solak, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak için memleketi Muş'ta tören düzenlendi.

AA18 Eylül 2021 Cumartesi 15:13 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 15:13
ABONE OL

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından Muş Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi.

Öğlen namazına müteakiben İl Müftüsü Lütfi İmamoğlu, Zafer Mahallesi'ndeki Lale Camisi bahçesinde düzenlenen törende şehidin cenaze namazını kıldırdı.

Duaların okunmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu.

Tabuta sarılan şehidin nişanlısı Aysun Bozyiğit ve ailesini, askeri erkan teskin etti.

Daha sonra Dere Mahallesi'ndeki şehitliğe götürülen Solak'ın naaşı, burada toprağa verildi.

Mezarlıkta saygı atışının yapılmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem ve Muş Valisi İlker Gündüzöz şehidin babası Bedri Solak'a şehit beratını verdi.

Törene, Elazığ 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, 49. Komando Tugay Komutanı Vekili Piyade Albay Necdet Durak, İl Jandarma Komutanı İlhan Şen, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ve kurum amirleri katıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.