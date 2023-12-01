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Irak'ın kuzeyinde SİHA'lar havalandı! Çok sayıda terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

AA1 Aralık 2023 Cuma 09:18 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyinde SİHA'lar havalandı! Çok sayıda terörist öldürüldü
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MSB'den yapılan açıklamada, operasyona ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi."

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