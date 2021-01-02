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Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın inleri yerle bir edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kaplan operasyonunda Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirdi.

DHA02 Ocak 2021 Cumartesi 14:43 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 14:43
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan operasyonunda teröristlerin inlerine girilmeye devam edildiği belirtildi. Komandoların, tespit ettikleri çok sayıda sığınak ve mağarada terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdiği kaydedildi. Açıklamada, "Bulunan mühimmat METİ timimizce yerinde imha edildi. Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda; el bombası, el yapımı patlayıcı (EYP), 4 C-3 patlayıcı, lav silahı, eski Doçka namlusu, AT-4 tanksavar silahı lançeri, 2 anti-personel mühimmatı, 2 bomba atar mühimmatı, 15 RPG-7 roketatar mühimmatı, 5 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 186 Doçka mühimmatı, 4 tank savar mühimmatı, 9 RPG-7 roketatar sevk fişeği, eski Doçka sehpası, 89 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 50 keskin nişancı silahı şarjörü ,14 adet 81 milimetre havan tapası, EYP yapımında kullanılan çok sayıda infilaklı fitil ve fünye, 2 termal şemsiye ele geçirildi" denildi.

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