Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

DHA 10 Ekim 2020 Cumartesi 14:28 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 14:28

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Kahraman Komandolarımız, tespit ettikleri sığınaklarda terör örgütü PKK’ya ait silah, mühimmat ve çok sayıda patlayıcı ele geçirdi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 2 adet 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 lançer, 3 el yapımı patlayıcı, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 havan mühimmatı, 130 AK-47 fişeği, 49 doçka fişeği, 35 sevk fişeği, 400 kilo amonyum nitrat, 25 kilo TNT, 2 kilo C4 patlayıcı, 3 kilo barut, keskin nişancı malzemeleri, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.