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Güncel

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetleri kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silahın ele geçirildiğini bildirdi.

AA15 Nisan 2022 Cuma 12:22 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 12:22
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam edildiği belirtildi.

Komandoların arama tarama faaliyeti sırasında bir sığınağa operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, burada terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silahın ele geçirildiği duyuruldu.

Açıklamada, arama tarama faaliyetlerinde, 110 AK-47 piyade tüfeği, 110 AK-74 piyade tüfeği, 3 AK-12 piyade tüfeği, 4 RPG-7 roketatar, 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, MG-3 makinalı tüfek, 1 av tüfeği, 1 pompalı av tüfeği, 1 AK-47 piyade tüfeği gövdesi ve dipçiği ile 1 dragunov namlusu ve mekanizmasının ele geçirildiği kaydedildi.

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