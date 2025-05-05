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Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ağır darbe! Yaşam malzemesi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın kullandığı mağaradaki çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiğini bildirdi.

AA5 Mayıs 2025 Pazartesi 15:32 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ağır darbe! Yaşam malzemesi ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör yuvalarına kilit vurulmaya devam edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi."

  • PKK silahları
  • mağara imha
  • Irak operasyonu

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