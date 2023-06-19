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Irak'ın kuzeyinde teröre bir darbe daha! Hepsi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

AA19 Haziran 2023 Pazartesi 13:28 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyinde teröre bir darbe daha! Hepsi ele geçirildi
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MSB'nin sosyal medya hesabından, "İnlerine girmeye devam." ifadesiyle yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler; 145 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip mühimmatı, 20 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip (dip tapalı) mühimmatı, 7 adet 30x29mm AGS-17 B/A mühimmatı."

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