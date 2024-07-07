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Irak'ın kuzeyinde teröristlerin gasbettiği evler patlayıcılardan temizleniyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandolar tarafından Dergele ve Miska köylerinde teröristler tarafından tuzaklanan evdeki patlayıcıların temizlendiğini bildirdi.

IHA7 Temmuz 2024 Pazar 15:48 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin gasbettiği evler patlayıcılardan temizleniyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerinin Dergele ve Miska köylerinde teröristlerin sivillerden gasp ettiği evlerde arama-tarama faaliyetlerine titizlikle devam ettiğini bildirdi. MSB, arama sırasında sivil halkın meskun mahalline girmeyen komandoların, halkın bahçe ve mülklerine zarar vermemek için azami hassasiyet gösterdiğini, teröristler tarafından tuzaklanan evlerdeki patlayıcıların ise büyük bir dikkatle temizlendiğini belirtti. Bakanlık bölgede teröristlerden ele geçirilen malzemeleri şöyle sıraladı:

"1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet RPG-7 mühimmatı, 3 adet sevk fişeği, 2 adet el bombası, 2 adet el dürbünü, 1 adet 12 x dürbün, 1 adet PTZ kamera, 9 adet telsiz, 3 adet kamera, 20 adet termal şemsiye, 2 adet silah dipçiği, 1 adet susturucu, 1 adet televizyon, 1 adet tuşlu telefon, 3 adet oyun cihazı CVD okur, 1 adet oyun konsolu, 1 adet oyun adaptörü, 1 adet aç konuş telefon diyafonu, 1 adet mini televizyon, 6 adet EYP yapımında kullanılan kablo, 1 çuval pil, 2 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp."

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