Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine yönelik hava harekatında 5 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde olduğu belirlenen silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde olduğu belirlenen silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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