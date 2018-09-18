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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine yönelik hava harekatında 5 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde olduğu belirlenen silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde olduğu belirlenen silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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