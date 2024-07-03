Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri yer aldı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 3, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!... pic.twitter.com/hOynwGdoIv