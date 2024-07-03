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MSB açıkladı! Hakurk'ta PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 11:49 - Güncelleme:
MSB açıkladı! Hakurk'ta PKK'ya ağır darbe
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri yer aldı.

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