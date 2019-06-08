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Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine icra edilen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatta, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Pençe Harekatında teröristler tarafından kullanılan bir sığınak tespit edildi

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