Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine icra edilen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.
Harekatta, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.
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