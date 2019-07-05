Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör hedefleri vuruldu.
- AA
Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Harekatlar sonucunda PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.
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