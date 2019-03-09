Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi
Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi
- AA
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, TSK'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Buna göre, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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