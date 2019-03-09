17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4455
  • 6,1201
  • 227.582
  • 101.538
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi

Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, TSK'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

“Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un güvenlik sorununu PKK temsilcisiyle mi çözecek?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütü PKK'nın mühimmat deposu imha edildi

Terör örgütü PKK'nın mühimmat deposu imha edildi

İslam'a hakarete 10 yıl hapis cezası

İslam'a hakarete 10 yıl hapis cezası

Bakan Soylu'dan CHP'li İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a zor soru

Bakan Soylu'dan CHP'li İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a zor soru

FETÖ, takım elbisede "renk talimatı" bile vermiş

FETÖ, takım elbisede 'renk talimatı' bile vermiş

Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız

Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız

Milli olarak geliştirildi, TSK'ya güç katacak

Milli olarak geliştirildi, TSK'ya güç katacak

FETÖ'cü profesör itirafçı oldu

FETÖ'cü profesör itirafçı oldu

139 teröristi deşifre etti

139 teröristi deşifre etti
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li başkan adayı ile iş adamının skandal 'Kürdistan' diyaloğu

CHP´li başkan adayı ile iş adamının skandal 'Kürdistan' diyaloğu

Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Boğazı'na halatla indiler

Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Boğazı'na halatla indiler

Test sürüşü başlıyor

Test sürüşü başlıyor

300 bin uzak galaksi keşfedildi

300 bin uzak galaksi keşfedildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA