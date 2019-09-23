Irak'ın kuzeyinden acı haber: 2 askerimiz şehit oldu Irak Kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK’lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki askerimiz şehit oldu.