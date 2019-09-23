Irak'ın kuzeyinden acı haber: 2 askerimiz şehit oldu
Irak Kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK’lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki askerimiz şehit oldu.
Irak Kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK’lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki askerimiz şehit oldu.
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