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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 17 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan 17 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu.

24 Kasım 2023 Cuma 21:21 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 17 hedef imha edildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 24 Kasım 2023 saat 20.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 17 hedef imha edilmiştir."

  • hava harekatı
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  • İrak kuzeyi

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