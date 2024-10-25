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Güncel

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 34 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 34 terör hedefinin imha edildiğini bildirdi.

25 Ekim 2024 Cuma 01:24 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 34 hedef imha edildi
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TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarına ilişkin açıklama yaptı:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da bulunan terörist hedeflerine 24 Ekim 2024 saat 23.30'da hava harekâtı icra edildi. icra edilen hava harekâtı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 34 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekâtta azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

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