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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzileri ve mühimmat depoları imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine bugün düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzileri ve mühimmat depoları imha edildi.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün Irak'ın kuzeyi Zap, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.TSK: Irak kuzeyi Zap, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine 16 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edilmiştir.

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