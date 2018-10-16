Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzileri ve mühimmat depoları imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine bugün düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzileri ve mühimmat depoları imha edildi.
- AA
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün Irak'ın kuzeyi Zap, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.TSK: Irak kuzeyi Zap, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine 16 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edilmiştir.
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